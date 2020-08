Esplosione in Cina nella provincia di Hubei: sei morti – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Esplosione in Cina, in una fabbrica chimica nella provincia di Hubei, a Xiantao. Sono almeno sei le vittime della strage Una forte Esplosione in Cina ha colpito la città di Xiantao, nella provincia di Hubei. E’ andata in fiamme una fabbrica chimica che ha provocato la morte di sei persone mentre almeno altre quattro sarebbero rimaste ferite. L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco dopo diverse ore di lavoro; è già partita un’indagine sull’origine della tremenda Esplosione come ha svelato il dipartimento di pubblica sicurezza della provincia. La Lanhua Silicone Company, in seguito alla tremenda Esplosione, ha ... Leggi su bloglive

odiodiclasse : Esplosione in un deposito di fuochi artificiali nel porto di Beirut, Libano, uno dei porti strategici dei traffici… - MarcoLe86931402 : @tancredipalmeri Penso che era un complesso chimico in fiamme, non ci sono altre spiegazioni. Come è successo qualc… - bisagnino : Cina, morti e feriti per l'esplosione di un impianto chimico - Video - sulsitodisimone : RT @giu98x: Esplosione in impianto chimico in Cina, nella regione dell’Hubei. (Da dove si presume sia “nato” il Covid-19). @Emergenza24 @Ge… - Emergenza24 : RT @giu98x: Esplosione in impianto chimico in Cina, nella regione dell’Hubei. (Da dove si presume sia “nato” il Covid-19). @Emergenza24 @Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Cina Devastante esplosione causa almeno 9 morti: Kim Jong-un non fornirà aiuti economici

La terribile esplosione di gas ha distrutto un’intera fila di case ... che si ritiene sia il comandante di un posto di guardia sul confine tra la Corea del Nord e la Cina , è stato arrestato. Non sono ...

L’emergenza sanitaria vista dalla Birmania

La strada che porta ai sette laghi – compreso il famoso Umbrella pond, dove si formano delle bolle di fango a forma circolare – passa da Hta Nee La Leh, nel piccolo stato del Kayah, in Birmania. Il vi ...

La terribile esplosione di gas ha distrutto un’intera fila di case ... che si ritiene sia il comandante di un posto di guardia sul confine tra la Corea del Nord e la Cina , è stato arrestato. Non sono ...La strada che porta ai sette laghi – compreso il famoso Umbrella pond, dove si formano delle bolle di fango a forma circolare – passa da Hta Nee La Leh, nel piccolo stato del Kayah, in Birmania. Il vi ...