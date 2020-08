Esplosione a Beirut, 50 morti e 2750 feriti. Devastazioni per chilometri. Il governatore: “Città distrutta”. Il ministro dell’Interno: “Possibile causa il nitrato di ammonio immagazzinato nel porto” – Video e foto (Di martedì 4 agosto 2020) Una “città distrutta”, devastata così tanto da sembrare “Hiroshima“. È nelle parole del governatore di Beirut e nelle immagini, foto e Video, che arrivano dal Libano l’enoermità di quanto avvenuto nel pomeriggio, Devastazioni per chilometri e almeno 50 morti e 2.750 feriti. Ma il numero delle vittime è provvisorio. È stata la zona del porto a essere travolta da una violentissima deflagrazione: le scintille, le fiamme, i palazzi distrutti, la polvere che ha oscurato il cielo, il panico. In interi quartieri del centro praticamente nessun edificio è rimasto con i vetri intatti. Sull’autostrada costiera che va verso nord e che passa vicino al porto, per un ... Leggi su ilfattoquotidiano

