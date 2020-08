Donna scompare a Messina con il figlio di 4 anni: appello della polizia (Di martedì 4 agosto 2020) Ore di ansia a Messina, per la strana e improvvisa sparizione di una Donna di 43 anni con il figlio di 4 anni. Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni, scomparsi dopo un incidente avvenuto ieri sera a Caronia, nel messinese, si sarebbero allontanati a piedi per le campagne circostanti. È quanto hanno riferito dei testimoni alle forze dell’ordine che indagano sulla sparizione della Donna con il bimbo. La Donna è residente a Venetico, in provincia di Messina. La polizia stradale che ieri sera ha diramato la fotografia della Donna ha subito avviato le ricerche ma finora senza esito. Viviana Parisi è originaria ... Leggi su secoloditalia

Ore di ansia a Messina, per la strana e improvvisa sparizione di una donna di 43 anni con il figlio di 4 anni. Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni, scomparsi dopo un incidente avvenuto ieri ...

