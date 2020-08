“Datemi 50 euro o vi uccido”, picchia e terrorizza genitori per la droga (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Chiedeva i soliti 50 euro per acquistare droga e alla reazione negativa dei genitori è impazzito e, oltre ad aggredirli, ha iniziato a minacciare di morte il padre e la madre. I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – questa notte – ha minacciato e aggredito i propri genitori con i quali conviveva. E’ stata proprio l’anziana coppia a chiedere aiuto ai carabinieri dopo che il figlio, per l’ennesima volta, li aveva aggrediti e minacciato di ucciderli se non gli avessero consegnato i “soliti” 50 euro per acquistare la droga. I ... Leggi su anteprima24

NapoliToday : #Cronaca 'Datemi 50 euro o vi uccido': nel cuore della notte un 36enne minaccia i suoi genitori… -

Ultime Notizie dalla rete : “Datemi euro Giulio Tremonti: «La Bce compra solo tempo, è ora di ripensare agli eurobond» Il Sole 24 ORE