Come piantare i mirtilli in casa e non restare mai senza (Di martedì 4 agosto 2020) . mirtilli: sono buoni e fanno anche bene alla salute. Il loro tipico colore blu dipende dalle antocianine, sostanze che conferiscono ai mirtilli parecchie delle loro buone proprietà salutistiche.Grazie ai loro antiossidanti, possono essere utili, per esempio, a proteggere la salute del cuore, ma fanno bene anche alle ossa, alla pelle, per la pressione del sangue. Una tazza di mirtilli fornisce all’incirca il 24 per cento del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Per tutti questi motivi può essere una buona idea piantare i mirtilli in casa. Un’idea fai da te che fa bene all’umore, alla salute e al portafoglio. La prima cosa è scegliere un posto adatto a far crescere una pianta di mirtilli. Questi frutti selvatici hanno bisogno di ... Leggi su pianetadonne.blog

megrainee : comunque la dovete piantare di trattare jenna come una divinitá e nel frattempo sputare sopra qualsiasi cosa debby faccia. - GINA32451015 : RT @Mirith_: @ChiodiDonatella Dai 5? non ci si può aspettate altro che 'dietrofront'.Sono i portabandiera dei voltafaccia e del rinnegare.R… - Mirith_ : @ChiodiDonatella Dai 5? non ci si può aspettate altro che 'dietrofront'.Sono i portabandiera dei voltafaccia e del… - Mariposita79 : Come era? Piantare un albero, fare un figlio, trasferirsi dove hai la parrucchiera? Mi pare di sí. Qualcuno deve av… - Lord_Vltor : @Carlo314159 @longagnani @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @comuni_anci @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute… -

Ultime Notizie dalla rete : Come piantare Come piantare i mirtilli in casa e non restare mai senza NonSoloRiciclo Cos’è la fitoterapia: i benefici delle piante

La fitoterapia è da sempre la terapia delle piante medicinali che vengono utilizzate proprio come dei farmaci. Già nel medioevo, senza essere a conoscenza delle proprietà e dei principi attivi, si uti ...

Parco Massari, scatta l’indagine Tomografia su cinque alberi

Dopo i crolli avvenuti a luglio da domani parte l’analisi sulle piante più a rischio Diagnosi su due cedri del Libano e su tre querce per capire come intervenire Da domani scatta l’indagine scientific ...

La fitoterapia è da sempre la terapia delle piante medicinali che vengono utilizzate proprio come dei farmaci. Già nel medioevo, senza essere a conoscenza delle proprietà e dei principi attivi, si uti ...Dopo i crolli avvenuti a luglio da domani parte l’analisi sulle piante più a rischio Diagnosi su due cedri del Libano e su tre querce per capire come intervenire Da domani scatta l’indagine scientific ...