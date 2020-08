Chievo-Spezia in tv: orario, canale e diretta streaming playoff Serie B 2019/2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Le informazioni e come vedere la sfida tra Chievo e Spezia valevole per i playoff di Serie B 2019/2020. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 4 agosto allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà valido per l’andata delle semifinali playoff. Tre giorni dopo andrà infatti in scena la gara di ritorno che decreterà una delle due squadre finalisti. L’incontro è disponibile in streaming sulla piattaforma di DAZN, mentre non è prevista una diretta tv. Leggi su sportface

