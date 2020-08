Caronia, Viviana e suo figlio scomparsi dopo un incidente stradale: continuano le ricerche (Di martedì 4 agosto 2020) La polizia chiede aiuto a chiunque avesse visto qualcosa, dopo quello che è successo ieri in Sicilia. Una mamma con il suo bimbo di 4 anni sono scomparsi ieri, 3 agosto 2020, in serata, dopo un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Al momento della donna e del suo bambino, non ci sono tracce. Per questo motivo si chiede la massima condivisione della notizia, nella speranza che ai due non sia accaduto nulla di grave e che stiano bene. Viviana PARISI SCOMPARSA NEL NULLA CON SUO figlio dopo UN incidente stradale La donna scomparsa si chiama Viviana Parisi e ha 43 anni, sparita con il figlio di ... Leggi su ultimenotizieflash

