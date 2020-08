Campania, 2 positivi. De Luca: “Il contagio non è alle nostre spalle, è affianco a noi” (Di martedì 4 agosto 2020) Sono solo 2 i nuovi positivi in Campania. Su 928 tamponi. Si torna a numeri più normali, che lasciano ben sperare rispetto all’impennata delle scorse settimane. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina è intervenuto ad un evento sulla valorizzazione del corallo a Torre del Greco. Ha rilasciato alcune dichiarazioni. ‘Il contagio non è cancellato, non è alle nostre spalle, è affianco a noi. Il governo nazionale ha aperto tutto a inizio giugno, comprese le frontiere: forse lì sarebbe stato meglio usare un po’ di prudenza in più. Avremo una fase di transizione di alcuni mesi, fino a quando non ci sarà la disponibilità del vaccino. ... Leggi su ilnapolista

fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - napolista : Campania, 2 positivi. De Luca: “Il contagio non è alle nostre spalle, è affianco a noi” “Se al ristorante fornite g… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 2 positivi e 7 guariti nelle ultime 24 ore - cilentano_it : Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2 Tamponi del giorno: 928 Totale positivi: 5.022 Totale tampon… - Notiziedi_it : Coronavirus, 16 positivi in Campania. Ma ci sono 25 persone guarite -