Call of Duty: Warzone diventerà un titolo legato ai prossimi capitoli della serie (Di martedì 4 agosto 2020) La quinta stagione di Call of Duty: Warzone è alle porte, pronta per il lancio mercoledì mattina, mentre più avanti quest'anno è probabile che un nuovo gioco di Call of Duty venga annunciato.Recenti commenti di uno sviluppatore di Infinity Ward sembrano indicare che Warzone è legato in qualche modo al prossimo gioco Call of Duty per il 2020. "Sebbene Warzone sia strettamente legato a Modern Warfare, è stato progettato dall'inizio come un gioco tutto suo", ha dichiarato il direttore del design di Infinity Ward, Geoff Smith. "Mentre il gioco continua ad essere aggiornato nel tempo, si evolverà e si legherà ad altri giochi nell'universo di ... Leggi su eurogamer

