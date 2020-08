Benedetto XVI gravemente malato dopo la morte del fratello (Di martedì 4 agosto 2020) L’indiscrezione arriva dal quotidiano tedesco Passauer Neue Presse. Benedetto XVI soffre di una infezione al viso, che si sarebbe aggravata dopo la visita al fratello morente, avvenuta lo scorso giugno. Le condizioni di Benedetto XVI si starebbero aggravando in maniera seria, da qualche ora a questa parte. Il pontefice dimissionario soffre da qualche tempo di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Potrebbe essere molto grave la situazione di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Ancora prima della sua quasi rocambolesca toccata e fuga a fine giugno dal Vaticano alla Baviera, per dare l’estremo ...Appena un mese fa, papa Ratzinger si era recato in Baviera per l’ultimo saluto a suo fratello Georg. Oggi, Peter Seewald ha raccontato alla stampa tedesca di aver incontrato lo scorso 1 agosto l’ex po ...