Ancora nessuna traccia di madre e figlio scomparsi dopo un incidente sull’autostrada Palermo-Messina (Di martedì 4 agosto 2020) Le ricerche continuano a tutto campo. Viviana Parisi e suo figlio Gioele sono spariti nel nulla lunedì dopo un incidente stradale sulla A20. Appello della Polstrada Leggi su lastampa

rosydandrea1 : RT @thelastpeterpan: - LaManu911 : RT @webecodibergamo: Brembo Ski, nessuna offerta Quinta asta ancora deserta - farfallvbianca : @vorreifederico @Benjislips ancora qui dopo 5 anni, però neanche a me in tl mi spunta più nessuna dreamer ?? - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Brembo Ski, nessuna offerta Quinta asta ancora deserta - webecodibergamo : Brembo Ski, nessuna offerta Quinta asta ancora deserta -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora nessuna

La Stampa

«Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene e du ...Non c’è mai stato un interesse vero dei blaugrana per nessuno dei due. Apprezzo molto il capitano del ... il primo è una gazzella, ancora bambino, ma fortissimo. L’altro per me è un piccolo Baggio.