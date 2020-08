Allerta meteo a Napoli: oggi chiusi i parchi pubblici cittadini (Di martedì 4 agosto 2020) L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei parchi pubblici, con conseguente rinvio delle iniziative culturali previste, a causa dell’Allerta meteo a Napoli per la giornata di martedì 4 agosto. L’amministrazione del comune di Napoli, in considerazione dell’Allerta meteo di colore gialla emanata per oggi dalla protezione civile della regione Campania, ha disposto la chiusura di … Leggi su 2anews

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - LuceverdeRoma : #Lazio #ProtezioneCivile #maltempo ?? Allerta meteo dal trado pomeriggio di oggi 3 agosto e per le successive 18-2… - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud 2020-08-04' su @Spreaker #allerta_meteo #appia #capo_gabinetto #covid #elezioni… - GhostJR_ : Ci fanno notare giustamente che ci sta pure allerta meteo, è tutto dire ?? -