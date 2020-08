Allagamenti, alberi caduti e case isolate: oltre 50 richieste di aiuto e non è finita (Di martedì 4 agosto 2020) Maltempo nello jesino, alberi e rami in strada: decine gli interventi dei pompieri 4 August 2020 Maltempo, la grandine torna a cadere in tutta la provincia - IL VIDEO 4 August 2020 Allagamento sull'... Leggi su anconatoday

emergenzavvf : #Maltempo, da ieri sera #vigilidelfuoco al lavoro per piogge e forte vento nel Nord-Ovest. Per frane, allagamenti,… - emergenzavvf : #Maltempo #4agosto, più di 120 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle province di #Vicenza e #Treviso per… - emergenzavvf : Più di 100 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco di #Alessandria in tutta la provincia per il #maltempo, che ne… - Vivodisogniebas : RT @emergenzavvf: #Maltempo #4agosto, più di 120 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle province di #Vicenza e #Treviso per allaga… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #4agosto, più di 120 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle province di #Vicenza e #Treviso per allaga… -