39 vulnerabilità risolte sugli smartphone Samsung con la patch di agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Molti smartphone Samsung sono in procinto di ricevere una corposa patch di sicurezza per il mese di agosto. A dire la verità. alcuni modelli hanno già ricevuto il firmware decisivo ma solo oggi il produttore ne ha diramato i dettagli, scoprendo i fix a cui hanno lavorato gli sviluppatori. Sono ben 39 le vulnerabilità corrette nell'ultimo aggiornamento del mese corrente, considerando sia quelle sfornate dagli esperti Google che quelle specifiche degli sviluppatori Samsung appunto. Tra queste solo due hanno natura critica ma più di 20 hanno un alto livello di gravità. Uno dei rischi maggiori che sono stati messi al bando proprio dagli sviluppatori riguarda un'exploit del driver USB, presente addirittura già nell'aggiornamento Android 8.0 Oreo. Per fortuna ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : 39 vulnerabilità risolte sugli smartphone #Samsung con la patch di agosto -

Ultime Notizie dalla rete : vulnerabilità risolte 39 vulnerabilità risolte sugli smartphone Samsung con la patch di agosto OptiMagazine