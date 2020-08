Ventura: “Non mi sono dimesso, vorrò sempre bene a Lotito” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la mancata qualificazione ai playoff Giampiero Ventura lascia la Salernitana di Claudio Lotito e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport sottolinea il grande bene che vorrà al patron di Lazio e Salernitana. Il ko interno contro lo Spezia ha scatenato il web soprattutto per le reazioni di Claudio Lotito che come si vede da un video che ha fatto il giro dei social ha criticato le scelte tecniche di Ventura. Nonostante questo Ventura ha dichiarato: “Questo video non c’entra niente con le mie decisioni. Capisco la tensione del presidente, la rabbia per il risultato. Ma il mio rapporto con lui non cambia: ci conosciamo da anni, continuo a volergli bene e spero anche lui a me.” Foto: sito ufficiale Salernitana L'articolo Ventura: ... Leggi su alfredopedulla

Fantacalcio : Salernitana, Ventura: 'Non mi sono dimesso e il video non c'entra. A Lotito voglio bene' - Secondo__me : @DiMarzio Ah, non è che se ne va dalla #Salernitana, perchè #Lotito ha detto di lui che è un pezzo di merda ? #Ventura - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Salernitana, #Ventura spiega i motivi dell’addio ?? Le parole del tecnico???? #LBDV #LeBombeDiVlad - michele_allegri : @FedericoMancus nella sentenza c'è un generico richiamo al coinvolgimento storico e non giudiziario di Freda e Vent… - giornali_it : Salernitana, Ventura: 'Voglio bene a Lotito. E non mi sono dimesso' #3agosto #QuotidianiSportivi #SkySport24 -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura “Non La vertenza «Gazzetta» non è ancora risolta: «Non possiamo perdere il nostro giornale» La Gazzetta del Mezzogiorno