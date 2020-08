Ufficiale – Cagliari, Di Francesco è il nuovo allenatore (Di lunedì 3 agosto 2020) Novità importante in casa Cagliari. Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore. La società sarda ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali anche social. Addio a Walter Zenga, in rossoblù arriva l'ex mister di Sassuolo, Roma e Sampdoria.Cagliari: il comunicato su Di Francesco"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022", queste le parole della società sarda sul sito Ufficiale.Il Cagliari si affida dunque all'ex mister di Sassuolo, Roma e Sampdoria per la ... Leggi su itasportpress

