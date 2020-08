Ronaldinho, molto presto potrebbe tornare ad esser libero (Di lunedì 3 agosto 2020) , gli avvocati avrebbero ottenuto la scarcerazione per questo mese , gli avvocati avrebbero ottenuto la scarcerazione per questo mese. LE MODALITÀ- Ronaldinho dovrebbe tornare in libertà insieme al fratello nei prossimi giorni. Lo scrive Espn e lo riporta Tuttosport, secondo cui gli avvocati dell’ex campione di Milan e Barcellona, accusato di essere entrato in Paraguay con un passaporto falso e ai domiciliari dal 7 aprile in un hotel di Asuncion, avrebbero ottenuto la scarcerazione per questo mese. Come? ammettendo le loro colpe, per poi pagare un’ammenda e presentarsi davanti al giudice ogni mese per un determinato periodo di tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di StarCasinò.sport, spiegando: "Zlatan quando è arrivato al Milan ci ha aiutato tantissi ...

Zé Roberto: "Ronaldo e Vampeta animali da festa, Ronaldinho aveva una discoteca in casa..."

SAN PAOLO (Brasile) - Zé Roberto ha dato l'addio al calcio all'età di 43 anni da giocatore del Palmeiras, dopo una carriera di successo in cui è riuscito ad affermarsi con il Brasile, così come in gra ...

