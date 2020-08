Roma, comunicata la lista UEFA: fuori Pastore, ci sono Zaniolo e Calafiori (Di lunedì 3 agosto 2020) La Roma, in vista della gara contro il Siviglia in Europa League, ha trasmesso alla UEFA la lista a disposizione del tecnico Fonseca. C’è Zaniolo nei giallorossi, oltre all’assenza di Smalling, assente Pastore che ha lasciato Trigoria. Presenti invece Ibanez e Bruno Peres: lista A Bruno Peres Bryan Cristante Amadou Diawara Edin Dzeko Federico Fazio Nikola Kalinic Justin Kluivert Aleksandar Kolarov Pau Lopez Gianluca Mancini Antonio Mirante Henrikh Mkhitaryan Lorenzo Pellegrini Carles Perez Diego Perotti Davide Santon Leonardo Spinazzola Cengiz Under Jordan Veretout Gonzalo Villar Nicolò Zaniolo Roger Ibanez lista B Riccardo Calafiori Matteo Cardinali Foto: Roma twitter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Apprendiamo la notizia, tramite agenzie, di una ipotetica frattura tra il ministro Vincenzo Spadafora e noi parlamentari del Movimento 5 Stelle referenti dell'area tematica ...

Cagliari, ufficiale: si riparte da Di Francesco

Cagliari, ufficiale l’insediamento in panchina di Eusebio Di Francesco: l’ex tecnico di Roma e Sampdoria ha firmato un contratto sino al 2022 Le voci che si rincorrono da giorni trovano conferme uffic ...

