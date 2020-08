Migranti, Lampedusa: altri 8 sbarchi con 200 persone (Di lunedì 3 agosto 2020) . L’hotspot è oramai stracolmo, ci sono 910 persone e solo 95 posti vacanti Sono 200 i Migranti arrivati sull’isola di Lampedusa (Ag) nella notte. La maggior parte delle imbarcazioni è riuscita a raggiungere la terraferma in modo diretto e Migranti sono sbarcati autonomamente. Leggi anche:—>Coronavirus, Capua: “Possibile … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - LegaSalvini : Torino, migranti provenienti da Lampedusa: tra loro 19 positivi al coronavirus - Adnkronos : #Migranti, sindaco #Lampedusa: 'In pochi giorni oltre 5.500 arrivi, è emergenza' - docdrugztore : RT @AngiKappa: Gira video postato dalla specialista in fake sui #migranti in cui sostiene che i cittadini di #Lampedusa monitorano il mare… - 73deva73 : Va se qualche giornalista leccaculo o sardina demente osa dire qualcosa contro #Conte e #dimaio che fanno la stessa… -