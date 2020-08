Il Pd taglia i parlamentari ma scopre che è un guaio (Di lunedì 3 agosto 2020) “La posizione del Pd sul referendum che taglia i parlamentari per ora è sì”. Dall’area di Nicola Zingaretti filtrano poche parole, agganciate alle “dichiarazioni che lasciano ben sperare” pronunciate da Luigi Di Maio sul fatto che la legge elettorale si farà e che sarà “rappresentativa al massimo”. “La nostra posizione sul referendum non cambia – conferma Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa e responsabile Riforme nella segreteria Dem – Ma premere sui tempi di una legge elettorale in senso proporzionale non è un’impuntatura: a settembre, se la consultazione passa, ci sarà un importante taglio dei parlamentari che porrà un problema di democrazia e di rappresentanza dei territori. A parte il fatto che sulla legge ... Leggi su huffingtonpost

MatteoS11945980 : @ImolaOggi Con il taglio dei parlamentari, si taglia la voce del popolo. Pura demagogia, risparmio inconsistente. S… - frank9you : @SoniaLaVera un paese che,non solo cambia continuamente la legge elettorale, taglia,unico esempio,il numero dei par… - scichi : @SilviaZorzi77 @alfonso_unial @ninabecks1 Io votai allora no e ora voto sì. Sono 2 riforme completamente diverse. Q… - PattoDel : REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI - 20 E 21 SETTEMBRE 2020 In autunno il referendum confermativo sulla legge… - greciroberto2 : @repubblica Poveretti.intanto che sono in questa situazione vediamo una dx inesistente con la sua corruzione e col… -

Ultime Notizie dalla rete : taglia parlamentari Il Pd taglia i parlamentari ma scopre che è un guaio L'HuffPost Matteo Salvini al M5s: "Quirinale, accordo per il dopo-Mattarella? Sì se ci sono nomi di garanzia"

“Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente sì”. Matteo Salvini apre ad un accordo con il Movimento 5 Stelle, che rientra nella sua strategia in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, pr ...

Modello Genova in Sicilia? Ecco le opere che si possono realizzare

Ha taglia il nastro e fatto il segno della croce mentre il vescovo di Cefalù benedicvae il viadotto maledetto. Ma Paola De Micheli, subito dopo, aveva mostrato un realismo materialistico: «Vi voglio d ...

“Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente sì”. Matteo Salvini apre ad un accordo con il Movimento 5 Stelle, che rientra nella sua strategia in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, pr ...Ha taglia il nastro e fatto il segno della croce mentre il vescovo di Cefalù benedicvae il viadotto maledetto. Ma Paola De Micheli, subito dopo, aveva mostrato un realismo materialistico: «Vi voglio d ...