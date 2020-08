Halo: The Master Chief Collection introdurrà il cross-play entro la fine dell'anno (Di lunedì 3 agosto 2020) Halo: The Master Chief Collection sta per ottenere il cross-play e non solo: a quanto pare sarà possibile selezionare la regione del server, il supporto a mouse e tastiera a chi gioca su Xbox e molto altro, tutto entro la fine dell'anno.Le intenzioni di 343 Industries sono state pubblicate in un nuovo post su Halo Waypoint e riguardano una serie di feature che verranno implementate nel 2020. Ecco l'elenco completo.Non ci sono date specifiche per nessuno di questi e quindi non siamo sicuri di cosa verrà implementato per primo. Tuttavia lo studio di sviluppo afferma che non appena verrà inserito il cross-play, le feature seguenti ... Leggi su eurogamer

