Gioia Tauro, scoperto capannone con migliaia di piante di marijuana (Di lunedì 3 agosto 2020) A Reggio Calabria, esattamente nel comune di Gioia Tauro, scoperto un capannone con migliaia di piante di marijuana: era un vero e proprio essiccatoio. Maxi-operazione all’alba di stamane da parte dei carabinieri di Gioia Tauro, comune della provincia di Reggio Calabria. Al centro della vicenda migliaia di “piantine” di marijuana. Ancora una volta una questione di droga, che molti, in questo caso, definiscono leggera e che, con delle leggi proposte in parlamento, vorrebbero vedere legalizzata per evitare situazioni di questo tipo. Un capannone industriale lasciato a “morire”, e poi utilizzato per realizzare un vero e proprio essiccatoio. Una struttura ... Leggi su bloglive

cjmimun : Un grande capannone industriale in disuso utilizzato per realizzare un enorme essiccatoio di piante di marijuana. L… - MediasetTgcom24 : Gioia Tauro, scoperto essiccatoio con migliaia di piante di marijuana #GioiaTauro - Ste_Mazzu : Strage di Piazza Fontana Strage di Gioia Tauro Strage di Peteano Strage di Piazza della Loggia Strage dell'Italicus… - romi_andrio : RT @TgrCalabria: #ndrangheta #Reggio #Calabria Smantellata un'organizzazione che favoriva la latitanza dei #boss. La base operativa in una… - contessamelensa : @angy_cocco Io ho vissuto 14 anni a Gioia Tauro... Quanti ricordi ?? -