Gianni Sperti, colpo di testa: col nuovo look è irriconoscibile (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianni Sperti cambia look e non sembra nemmeno più lui. L'opinionista di "Uomini e donne", ex marito di Paola Barale, ha inaugurato il mese di agosto con un vero e proprio colpo di testa: biondo platino con frangetta e barba scura. Un cambiamento radicale sottolineato dallo stesso Sperti: "Sono sempre stato così...camaleontico...ho bisogno di cambiare, mi piacciono i traslochi... in genere cambio quando voglio dimenticare un brutto passato...quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente libero...vivo". I follower hanno apprezzato, anche la collega Tina Cipollari ha apprezzato ma non senza ironia: "Vorrei tanto sapere che ti dice..." e Gianni: "che volevi dire?!". Beh: che ti dice il cervello! Leggi su iltempo

