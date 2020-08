Genoa, Preziosi: «La rosa non era da retrocessione. Vorrei vendere il club» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’io Sport Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha analizzato la stagione appena conclusa della squadra rossoblu per poi soffermarsi sulla sua volontà di cedere la società. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI STAGIONE – «Se dovessimo analizzare la nostra rosa, non credo sia da retrocessione. Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi sicuramente. Soprattutto nella prima parte. Thiago Motta per esempio. Lui è un grande allenatore ma forse non era maturo per il Genoa». CONFERMA NICOLA – «Non penso al futuro ora. Dovrò trovare la persona capace di portare avanti il progetto e dare a lui le deleghe per il Genoa del ... Leggi su calcionews24

OggiCome : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - michelaotto1 : RT @pieromerola: Complimenti al Verona. Il Genoa non faceva tre gol in 45 minuti dai tempi di Skhuravy. Ma quando non arriva la tecnica ci… - SerafiniSs17 : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - irLemure : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - HansPanfili : @CalcioWeb Preziosi è l'unico motivo per il quale il Genoa è ancora una società di calcio. Dovete solo baciargli i… -