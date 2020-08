FIFA 21 avrà in esclusiva l'Inter: EA e il club nerazzuro annunciano la nuova partnership (Di lunedì 3 agosto 2020) FC Internazionale Milano ed Electronic Arts hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che permetterà a entrambe di offrire ai propri fan un intrattenimento innovativo e di prim'ordine."Questo nuovo accordo con Electronic Arts permette di offrire un intrattenimento di livello mondiale ai nostri tifosi, dentro e fuori campo" ha dichiarato Alessandro Antonello, Corporate CEO dell'Inter. "L'innovazione è il fulcro della nostra strategia e crediamo che collaborare con un leader dei videogiochi e degli eSport ci aiuterà nel nostro obiettivo di avvicinarci alle nuove generazioni amanti del calcio di tutto il mondo"."Le partnership strategiche, con club come l'Inter, sono cruciali per la nostra visione di accrescere l'amore per lo sport e, in questo caso, il calcio ... Leggi su eurogamer

