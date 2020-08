Fase 3: da Unicredit prestito di 15 mln a Fbh con garanzia Sace (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) – Unicredit ha deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro, della durata 6 anni a favore di Fbh, azienda di Assago, in provincia di Milano, attiva da oltre 60 anni nel settore della logistica. L’operazione è compresa nell’ambito del programma garanzia Italia di Sace. Fbh opera come general contractor nella costruzione e realizzazione di poli logistici e ha seguito la realizzazione di quasi tutti i centri logistici di Amazon in Italia. Le risorse finanziarie serviranno a sostenere il capitale circolante e i piani di sviluppo dell’azienda.‘Il finanziamento concesso al Gruppo Fbh testimonia il proficuo rapporto di collaborazione da tempo instaurato, e dimostra una volta di più la vicinanza di Unicredit al settore produttivo lombardo. ... Leggi su calcioweb.eu

(Teleborsa) - Servizi Integrati Srl, attiva da decenni nell’attività di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 2 milioni di euro ...

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Servizi Integrati, società attiva nell'attività di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari, ha definito con Unicredit un'operazione di finanziamento da 2 milioni di euro, della durata 6 anni. L'operazione è compresa nell'ambito del programma garanzia Italia di Sace.

