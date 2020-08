Europa League: sarà l’inglese Taylor l’arbitro di Inter-Getafe (Di lunedì 3 agosto 2020) Attraverso una nota ufficiale, l’UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le gara di Europa League di mercoledì 5 agosto tra l’Inter e il Getafe. La sfida, che si giocherà alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen – stadio dello Schalke – sarà arbitrata da Anthony Taylor. foto: Twitter Inter L'articolo Europa League: sarà l’inglese Taylor l’arbitro di Inter-Getafe proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

