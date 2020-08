Ellen DeGeneres sotto indagine: il suo show a rischio chiusura? (Di lunedì 3 agosto 2020) Ellen DeGeneres, il futuro del talk show dipende dai risultati dell'indagine in corso, e dal coinvolgimento della stessa conduttrice. Si discute del futuro del popolare talk show di Ellen DeGeneres, ora che la produzione è sotto indagine per aver creato un ambiente di lavoro tossico e poco rispettoso dei suoi impiegati. Angela Reddock-Wright, avvocato specializzato nel campo in questione, ha affermato ai microfoni di Fox Business che "è importante per lo show e per WarnerMedia prendere seriamente questa indagine ed essere pienamente trasparenti, perché gli sponsor stanno probabilmente attendendo i suoi risultati e la risposta del pubblico. Potrebbero decidere di ritirarsi in base ... Leggi su movieplayer

