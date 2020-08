E’ morto John Hume, premio Nobel per la pace (Di lunedì 3 agosto 2020) John Hume è morto all’età di 83 anni. Nel 1998 è stato insignito del premio Nobel per la pace. LONDRA (INGHILTERRA) – E’ morto all’età di 83 anni John Hume, premio Nobel per la pace 1998. Un riconoscimento arrivato per il suo ruolo nell’accordo del Venerdì Santo fra cattolici, indipendentisti e protestanti filo-britannici. Un accordo che ha portato alla fine dei Troubles, i trent’anni di guerra civile che hanno portato alla morte di oltre 3mila persone. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo irlandese (e non solo) con molte persone che lo andranno ad omaggiare nelle prossime ore. Chi era ... Leggi su newsmondo

