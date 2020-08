Crosetti: Conte è rimasto bianconero. Con Sarri in bilico aumenta la sua voglia di tornare alla Juve (Di lunedì 3 agosto 2020) Su Repubblica Maurizio Crosetti scrive della nostalgia di Antonio Conte per la Juventus. “Nei folli amori di Antonio Conte volano gli stracci, decolla il vasellame, si gonfiano parole. Chi lo sposa, sa cosa si porta in casa. La passione è grande, la tempesta sicura. Perché questo è un uomo chiaro e scuro come un temporale, bianco e nero. Più che altro: bianconero. Sempre stato così”. Lo schema che mette in atto il tecnico è sempre lo stesso. “Schema fisso: lui contro tutti. Variante tattica: tutti contro lui. Che sia l’Atalanta o la Nazionale, il Bari o la Juve, il Chelsea e adesso l’Inter, arriva puntuale il momento dello sfogo”. Andò via dalla Juventus sbattendo la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Crosetti: Conte è rimasto bianconero. Con Sarri in bilico aumenta la sua voglia di tornare alla Juve Su Repubblica.… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? L’incontentabile Conte e la nostalgia bianconera [di MAURIZIO CROSETTI] - repubblica : Oggi su Rep: ?? L’incontentabile Conte e la nostalgia bianconera [di MAURIZIO CROSETTI] - GiorgioGa78 : @m_crosetti Voi giornalisti siete le puttane del governo Conte e di questo regime. -

Ultime Notizie dalla rete : Crosetti Conte Guido Crosetto e il terribile presagio sul vertice Ue: "Il controllo dei programmi passerà all'Eurogruppo dove Gentiloni non ha grande peso" Liberoquotidiano.it Politica e giustizia, Salvini ko come Berlusconi? No, tante le differenze

Silvio Berlusconi, dopo il via libera del Senato al processo a Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms, ha detto al direttore di Libero, Pietro Senaldi : “Proprio perché sono stato la massima ...

Regionali 2020, il lungo percorso tatarelliano che da An porta ai meloniani. La Russa: “Con Fitto non interromperemo quella storia”

Mai Raffaele Fitto è stato così supportato in Puglia. La forza gli deriva dal sostegno di un partito, i Fratelli d’Italia, in crescita continua nei sondaggi, a danno della Lega e degli altri alleati d ...

Silvio Berlusconi, dopo il via libera del Senato al processo a Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms, ha detto al direttore di Libero, Pietro Senaldi : “Proprio perché sono stato la massima ...Mai Raffaele Fitto è stato così supportato in Puglia. La forza gli deriva dal sostegno di un partito, i Fratelli d’Italia, in crescita continua nei sondaggi, a danno della Lega e degli altri alleati d ...