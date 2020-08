Covid, arrivano i risultati dei test in città: “Numeri positivi ma il virus c’è stato, attenzione all’autunno” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl virus ha circolato ma il capoluogo si è difeso bene. In virtù di ciò, però, l’immunità di gregge resta lontana e la città rimane esposta al pericolo contagio. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato oggi da palazzo Mosti dove Comune e UniSannio hanno illustrato l’esito dei 1200 test sierologici effettuati al Palatedeschi il 23 e il 24 luglio. Ma veniamo ai numeri. Sono 1170 i campioni testati. Si è partiti dalla ricerca della proteina M, proteina comune anche ad altri coronavirus: 176 i tamponi selezionati dopo questa procedura e nuovamente analizzati con ImmunoCovid, il kit diagnostico sviluppato grazie alla collaborazione tra l’azienda ospedaliera San Pio, l’Università del ... Leggi su anteprima24

Nuovo focolaio di Coronavirus in Toscana. Sono stati contagiati anche un consigliere comunale e la moglie. Per precauzione è stato chiuso il comune di Porcari, in provincia di Lucca, come riporta tele ...

Potrebbe non esserci mai la ricetta magica, la panacea, contro il Covid 19: parola del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un certo numero di vaccini sono al momento nella fase t ...

