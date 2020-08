Coronavirus: una squadra della Protezione Civile partita per l’Azerbaigian (Di lunedì 3 agosto 2020) Una squadra di sei esperti della Protezione Civile è partita oggi per l’Azerbaigian. Come si legge in una nota della Farnesina, per circa due settimane, gli esperti italiani sosterranno le attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 delle Autorità di Baku, condividendo con i colleghi azeri esperienze e buone pratiche. Si tratta di un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti di un Paese amico, che ha aiutato l’Italia nel momento più critico dell’emergenza sanitaria. L’operazione, avviata su impulso della Farnesina e con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, si svolge nell’ambito del meccanismo di ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, dalla cannabis una cura per i pazienti - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - fanpage : 20 casi di Covid -19 in un solo giorno in una delle mete più gettonate dai vacanzieri italiani - ECalvitti : RT @sigeardo: @HuffPostItalia per la serie 'visto che sono Austriaca e all'8 mese di gravidanza, 'spetta che vado in ferie in una spiaggia… - RobertoZucchi11 : CORONAVIRUS, ALBERTO ZANGRILLO: BASTA CON LA PAURA! IL BOLLETTINO QUOTIDIANO E' UNA MISTIFICAZIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus nel mondo: più di 18 milioni di casi, 687 mila decessi la Repubblica Coronavirus Roma: allo Spallanzani 66 ricoverati, 52 positivi. Il bollettino del 3 agosto

Due navi al porto di Civitavecchia da controllare, un centro estivo chiuso a Roma per casi Covid e la questione relativa ai controlli sui bus che arrivano dall'Est Europa. Sono stati ancora due giorni ...

Fioravanti (Intesa Sp Insurance): "Pandemia ha alzato soglia attenzione per cura salute"

(Teleborsa) - "La pandemia ha lasciato un segno tangibile nella sensibilità degli italiani, alzando la soglia di attenzione per la cura della propria salute e di quella dei propri cari". Lo ha detto, ...

Due navi al porto di Civitavecchia da controllare, un centro estivo chiuso a Roma per casi Covid e la questione relativa ai controlli sui bus che arrivano dall'Est Europa. Sono stati ancora due giorni ...(Teleborsa) - "La pandemia ha lasciato un segno tangibile nella sensibilità degli italiani, alzando la soglia di attenzione per la cura della propria salute e di quella dei propri cari". Lo ha detto, ...