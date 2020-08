Cellulite: tra falsi miti e rimedi last second (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella to do list prima di partire per le vacanze segnare «dare un occhio al profilo Instagram di Danae Mercer», fitness influencer di base a Dubai che ha fatto dell’hashtag #NoFilter una vera e propria missione. Scorrere i suoi feed quando indossiamo il bikini per la prima volta dopo settimane di lavoro matto e disperato, nel nostro primo giorno di ferie, con un colorito 50 sfumature di lenzuola e il timore che la cellulite si veda dalla spiaggia alla luna, è cosa buona e giusta. La Mercer, seguita da un milione e mezzo di follower, posta, infatti, immagini affiancate prima e dopo che mostrano tutta la non verità nascosta dietro un selfie social (l’influencer sottolinea quanto con la giusta angolazione, illuminazione e fotoritocco possiamo nascondere alcuni inestetismi del corpo). Il suo mantra? «Se ce l’hai, sfoggiala». La cellulite, cioè. Come non seguirla subito? Leggi su vanityfair

harrypazzesco : RT @bitingournails: tra camihawk* che non si accetta perché non le piacciono le caviglie e l’ultima foto della cellulite inesistente della… - Pluviophile_G : RT @bitingournails: tra camihawk* che non si accetta perché non le piacciono le caviglie e l’ultima foto della cellulite inesistente della… - rebdomer : RT @bitingournails: tra camihawk* che non si accetta perché non le piacciono le caviglie e l’ultima foto della cellulite inesistente della… - zaynxfalling : non capisco perché ogni anno ne ho una, a 14 anni le smagliature, poi la cellulite (che ho pochissimo tra l'altro),… - Vanity08335628 : RT @bitingournails: tra camihawk* che non si accetta perché non le piacciono le caviglie e l’ultima foto della cellulite inesistente della… -

Ultime Notizie dalla rete : Cellulite tra Rimedi per la cellulite: il successo dei fanghi d'alga Guam piacenzasera.it I migliori rimedi naturali contro la cellulite

La cellulite è un inestetismo molto diffuso. Quando si utilizza il termine appena citato si inquadra, come rivelato da diversi esperti, una condizione nota come adiposità localizzata. Per essere preci ...

Chiara Ferragni senza filtri per "normalizzare il corpo". Gli hater: "La pancia la vedi solo tu"

“Normalizziamo il corpo delle donne”: è il messaggio che Chiara Ferragni ha voluto lanciare con uno dei suoi ultimi post Instagram. Il selfie la ritrae senza filtri ed ha ottenuto moltissime reazioni ...

La cellulite è un inestetismo molto diffuso. Quando si utilizza il termine appena citato si inquadra, come rivelato da diversi esperti, una condizione nota come adiposità localizzata. Per essere preci ...“Normalizziamo il corpo delle donne”: è il messaggio che Chiara Ferragni ha voluto lanciare con uno dei suoi ultimi post Instagram. Il selfie la ritrae senza filtri ed ha ottenuto moltissime reazioni ...