Caos trasporti, italiani devastati: regole diverse per aerei e treni. Complimenti ai tecnici di Conte… (Di lunedì 3 agosto 2020) Viaggiare sicuri in Italia? E’ solo uno slogan. Sulle regole anti-Covid per i passeggeri è un Caos che si alimenta di giorno in giorno. Con regole differenti se viaggi in aereo, o sul treno, o sul traghetto o in aliscafo. ”In Italia è Caos trasporti – afferma la deputata forzista Federica Zanella – E questo a causa di un governo dove le decisioni sono prima imposte e poi rettificate nel giro di poche ore, senza alcuna coerenza con la reale situazione sanitaria del Paese. La sensazione è che dalle parti di Palazzo Chigi la superficialità prevalga sul raziocinio e l’approssimazione superi ogni vetta raggiungibile dall’intelletto umano”. I disagi di chi viaggia in aereo “E accade così – continua – che ... Leggi su secoloditalia

