Attacco a Twitter: colpevole un 17 enne, fissata cauzione per 725mila dollari (Di lunedì 3 agosto 2020) Qualche settimana fa, è scoppiato un grosso caso di hackeraggio, riguardante alcuni profili Twitter di personaggi pubblici. Un Attacco informatico attuato con lo scopo di raccogliere somme di denaro in Bitcoin, tramite donazioni da parte degli iscritti al social network. Ebbene, i colpevoli dell’Attacco a Twitter sono stati arrestati. Dietro questo colpo, c’è un ragazzo di 17 anni americano. Ovviamente, l’azione mirava ad ottenere Bitcoin dagli utenti ignari, utilizzando profili di celebrità e personalità di spicco, chiedendo di fornire fondi per la ricerca di un vaccino per il COVID-19. Ma vediamo meglio cosa è successo. Attacco a Twitter: ecco cosa è accaduto Circa 2 settimane fa dozzine di profili ... Leggi su quotidianpost

