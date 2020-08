Anticipazioni Tempesta d’Amore 10-14 agosto: Christoph ricorda la confessione di Annabelle su Romy (Di lunedì 3 agosto 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore: cosa succederà settimana prossima nella seguitissima soap tedesca? Vedremo tra l’altro che Tim e Franzi avranno un ennesimo scontro. Nadja tenterà come al solito di approfittarne, cercando di sedurre Tim; non ci riuscirà, ma il giovane verrà lasciato definitivamente da Franzi. Ci saranno grossi sviluppi anche nella vicenda di Romy, perché la salma sta per essere riesumata. Annabelle sarà sul punto di fuggire a Buenos Aires ma non ce la farà e Christoph ricorderà la confessione della donna mentre lui era in coma. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli spoiler tedeschi, che ci raccontano anche le avventure di altri personaggi. Anticipazioni Tempesta ... Leggi su pianetadonne.blog

