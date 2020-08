“Annullato”. Reazione a catena, una notizia che rattrista il pubblico di Marco Liorni (Di lunedì 3 agosto 2020) Brutta notizia per tutti i fan del programma di Marco Liorni: non andrà infatti in onda oggi, lunedì 3 agosto 2020, il quiz che rinfresca la mente, ossia Reazione a catena, per il secondo anno consecutivo con la conduzione del nostro beniamino e ascolti sempre molto alti. La ragione di ciò è la diretta dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova che il pubblico di Rai1 potrà seguire nel tardo pomeriggio di oggi. Dunque Marco Liorni con Reazione a catena non andrà in onda. L’inaugurazione del nuovo ponte del capoluogo ligure, a quasi due anni dal terribile crollo del viadotto Morandi del 14 agosto 2018, inizierà circa mezz’ora prima del consueto orario ... Leggi su caffeinamagazine

Lo_statistico : @_LuigiJMC In quel momento ho pensato che l'avessero annullato, incredibile la sua reazione. -

