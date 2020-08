Alarm Phone: 65 migranti in pericolo in zona Sar maltese (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Nella notte Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo in zona Sar di Malta: a bordo 65 persone in fuga dalla Libia. A renderlo noto è la stessa organizzazione, sottolineando la necessità di un soccorso immediato: "La comunicazione è difficile e la linea cade in continuazione". Leggi su agi

Tg3web : È una richiesta pressante di aiuto quella che viene da due barche nel Mediterraneo. A bordo 140 migranti, che lanci… - SkyTG24 : Migranti, due barche con 140 persone in difficoltà nel Mediterraneo - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Malta, Alarm Phone: altra imbarcazione con 22 migranti in difficoltà #alarmphone - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Malta, Alarm Phone: altra imbarcazione con 22 migranti in difficoltà #alarmphone - FScalmati : RT @EzioSavasta: #Migranti, @alarm_phone: «Due barche con 140 persone a bordo alla deriva ma #Malta non risponde alle disperate richieste d… -

