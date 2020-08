Aerei, perché non c’è il distanziamento dei posti (Di lunedì 3 agosto 2020) Come si viaggia in aereo e perché a differenza dei treni non c’è il distanziamento dei posti Il dietrofront sul distanziamento dei posti in treno – prima l’annuncio delle compagnie ferroviarie, poi l’ordinanza del Ministro della Salute – ha indotto in molti a pensare ai viaggi in aereo. Già perché mentre si discuteva sull’opportunità di … L'articolo Aerei, perché non c’è il distanziamento dei posti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Ma perché sugli aerei il distanziamento sociale non c’è? - Corriere : Ma perché sugli aerei il distanziamento sociale non c’è? - Unpodiqya : @saraosalvatore @aAnnanka Non li vedono perché hanno ordini di non vederlo, abbiamo satelliti, aerei, droni, ci man… - Suziquattro2 : RT @raffaelebruno: Ma perché sugli aerei il distanziamento sociale non c’è? - VperVents : @ilContadino @DavidG__ @Di_Asto @gps72 Con un certo standard la distanza sociale non è necessaria. Gli aerei viaggi… -