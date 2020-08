Abbiati-Andreatta trionfano a Lubiana (Di lunedì 3 agosto 2020) Lubiana, SLOVENIA,- Si è chiuso con il trionfo di Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati il torneo 1 stella del World Tour di Lubiana. Il duo italiano, dopo aver battuto in semifinale 2-1, 17-21, 21-17, ... Leggi su corrieredellosport

LUBIANA (SLOVENIA)-Si è chiuso con il trionfo di Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati il torneo 1 stella del World Tour di Lubiana. Il duo italiano, dopo aver battuto in semifinale 2-1 (17-21, 21-17, 16 ...Primo trionfo in carriera nel World Tour per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che regalano all’Italia il primo titolo post Covid del circuito mondiale. Una vittoria di prestigio per gli azzurri che ...