Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Del Corso in crisi? Ecco tutta la verità (Di domenica 2 agosto 2020) Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, ma la loro scelta è stata diversa: stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Del Corso. La tronista nonostante avesse aperto il suo cuore al bel corteggiatore, inizialmente, lui l’aveva rifiutata, per tornare poi in seguito sui suoi passi e riconquistarla. E dobbiamo dire che c’è riuscito, infatti, i due fino a poco tempo fa apparivano sempre più innamorati che mai sui loro social. La coppia aveva anche iniziato a convivere lo sCorso anno e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Eppure, da qualche giorno si sono diffusi alcuni rumors su una possibile crisi tra Teresa e Andrea. Ma vediamo meglio cosa sta ... Leggi su velvetgossip

