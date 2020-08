Trascinata dalla corrente mentre fa il bagno con i figli, donna muore nel fiume (Di domenica 2 agosto 2020) Come tanti altri bresciani, nella giornata afosa di ieri ha cercato con la sua famiglia un po' di refrigerio nell'acqua. Niente lago però, ha deciso di rimanere vicino a casa, a Ripa del bosco, una ... Leggi su bresciatoday

teresacapitanio : Capriolo, cade in una roggia e viene trascinata dalla corrente: 46enne muore annegata - wasthinkinbout : @FranPulk si è guardata un po’ dei suoi video per farsi un’idea generale su di lei...forse è stata trascinata dalla… - Vocecontrocorr1 : #Salento, coppia turisti si addormenta sul materassino e viene trascinata via dalla corrente ?? - chanevlucy : Mi sono trovata a ridere come una cretina al pensiero della statua di Ermes trascinata via dalla scrofa volante per… - _wdkymys : RT @bluestraggler_: non francesca michielin che viene trascinata nel lato oscuro delle kaylor regina abbiamo bisogno di te dalla nostra par… -

Ultime Notizie dalla rete : Trascinata dalla Trascinata dalla corrente mentre fa il bagno con i figli, donna muore nel fiume BresciaToday Tragedia nel bresciano, mamma di 46 anni cade in un torrente e muore davanti agli occhi dei tre figli piccoli

BRESCIA. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi del marito e di tre figli piccoli. Una donna di 46 anni è annegata nelle acque della roggia Fusia nel Bresciano. E' successo nella seconda p ...

Cade in una roggia e viene trascinata via dalla corrente: 46enne muore annegata nel Bresciano

È annegata nelle acque della roggia Fusia nel Bresciano la donna di 46 anni il cui cadavere è stato recuperato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco poco distante da dove vi è precipitata: a notare il ...

BRESCIA. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi del marito e di tre figli piccoli. Una donna di 46 anni è annegata nelle acque della roggia Fusia nel Bresciano. E' successo nella seconda p ...È annegata nelle acque della roggia Fusia nel Bresciano la donna di 46 anni il cui cadavere è stato recuperato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco poco distante da dove vi è precipitata: a notare il ...