Strage di Bologna, familiari delle vittime: “Dopo 40 anni cominciano a realizzarsi le speranze di ottenere una completa verità” (Di domenica 2 agosto 2020) “Sono passati 40 anni da quel torrido sabato di agosto e finalmente le speranze di ottenere una completa verità sull’episodio più atroce della storia del nostro Paese cominciano a realizzarsi. Ciò è stato possibile grazie al lavoro attento e meticoloso svolto dalla Procura Generale di Bologna che, seguendo il denaro di Licio Gelli, Maestro venerabile della Loggia Massonica P2, e analizzando la mole di documenti digitalizzati è arrivata a quelle conclusioni”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, in apertura del discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - vascorossi : Stazione Ferroviaria di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10,25. 40 anni dalla strage... Per non dimenticare..… - virginiaraggi : Quarant’anni fa una bomba spezzava le vite di 85 persone alla stazione di Bologna. Roma è vicina ai familiari delle… - farfallarrubia : RT @SardegnaG: Oggi - 40 anni fa - la #strage fascista alla stazione di #Bologna - la più piccola vittima era di origine sarda. Angela Fres… - SonizzaSonia : RT @RepubblicaTv: Strage Bologna, dal corteo antifascista al minuto di silenzio: il videoracconto del 2 agosto: Un corteo antifascista con… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna

Finché la ex moglie emette un «Boh!» che lascia trapelare qualche incertezza. Anche lui, negli anni scorsi, inquisito e prosciolto per la strage che secondo la giustizia italiana era e rimane «nera».(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - Minuti di silenzio per ricordare le vittime e per chiedere, dopo quarant'anni, la verita' sulla strage di Bologna. E' l'iniziativa promossa a Napoli, come in altre citta' ita ...