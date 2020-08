Space X, navicella privata, torna dalla stazione spaziale sulla Terra (Di domenica 2 agosto 2020) Con il lancio di Hurley e Behnken dal Kennedy Space Center della Nasa il 30 maggio, SpaceX è diventata la prima compagnia privata a mandare in orbita gli astronauti Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Space navicella Crew Dragon, come seguire lo splashdown della navicella di Space X Galileo Space X Crew Dragon inizia il ritorno sulla Terra

Lo rende noto la Nasa. È previsto per le 20.41 l’arrivo nel Golfo del Messico, davanti alle coste della Florida, della navetta con a bordo i due astronauti americani Doug Hurley and Bob Behnken. I due ...

Crew Dragon in rotta verso la Terra

Se il vento dovesse rafforzarsi troppo o se il mare diventasse troppo mosso, il recupero della capsula potrebbe essere più complicato del previsto, nonostante le navi siano già posizionate. La capsula ...

