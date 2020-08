Serie A, Spadafora: “Stagione più lunga e difficile. Complimenti alla Juve” (Di domenica 2 agosto 2020) Spadafora Serie A – La Juventus vince il nono scudetto consecutivo. A congratularsi con i bianconeri c’è anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il ministro, attraverso una lunga nota, non si è sottratto nel fare i Complimenti alla squadra di Sarri oltre ovviamente a commentare questa stagione piena di alti e bassi a causa della diffusione del COVID-19. Serie A, Spadafora: “Stagione difficile. Complimenti alla Juve” Ecco quanto dichiarato da Spadafora attraverso un lungo comunicato: “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. ... Leggi su juvedipendenza

Fprime86 : RT @SkySport: Spadafora 'Serie A conclusa con prudenza e serietà' - SkySport : Spadafora 'Serie A conclusa con prudenza e serietà' - Mediagol : #SerieA, il bilancio di #Spadafora: “Si chiude stagione più lunga della storia, terminare il campionato non era sco… - Mediagol : #SerieA, il bilancio di Spadafora: 'Si chiude stagione più lunga della storia, terminare il campionato non era scon… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spadafora

“Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discus ..."Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discus ...