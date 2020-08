Schianto in vacanza, con la moto contro un’auto: morto sul colpo (Di domenica 2 agosto 2020) Sangue sulle strade della Puglia. Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri sabato primo agosto lungo la provinciale che collega Borgagne a Sant’Andrea, in agro di Melendugno in Puglia. Un uomo di 53 anni, Adriano Zuccariello, di Martano, è deceduto, la sua compagna è gravemente ferita. Lo Schianto è avvenuto tra la moto dell’uomo, una Ducati, che procedeva verso l’entroterra in sella della quale si trovavano la vittima la sua compagna, e un’auto, una Fiat Punto, condotta da una donna di Carpignano Salentino, trasportata in ospedale a Scorrano, con lievi ferite. Drammatico il bilancio dei primi quindici giorni di lugli in puglia e nella provincia di Foggia. Dall’8 luglio, nel giro di appena due settimane, sono sei le persone decedute. Continua dopo la foto L’8 di luglio in un drammatico ... Leggi su caffeinamagazine

