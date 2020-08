Photoshop Tutorial – Effetti di luce con Photoshop (Di domenica 2 agosto 2020) In questo video Tutorial per Photoshop vedrete una tecnica per creare ed inserire scatti di luce ad effetto simulando l’effetto di una penna ottica, ovvero il diverso spessore di tratto che crea la penna a seconda della pressione esercitata sulla tavoletta grafica. origine L'articolo Photoshop Tutorial – Effetti di luce con Photoshop proviene da Fotografare in Digitale. Leggi su fotografareindigitale

