Pagelle Lecce-Parma 3-4: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Pagelle e il tabellino di Lecce-Parma, match valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Al Via del Mare il Parma batte il Lecce e i pugliesi salutano la A. Complice anche la vittoria del Genoa sul Verona, i ragazzi di Liverani chiudono il campionato in diciottesima posizione sconfitti peraltro nell’ultimo impegno interno per 3-4. La gara comincia con una sfortunata autorete di Lucioni, poi il raddoppio degli ospiti a firma di Caprari. Ma a fine primo tempo un rapido uno-due di Barak e Meccariello riapre la gara salvo poi tornare in campo per la ripresa e subire i due gol di Cornelius e Inglese, di mezzo la rete di Lapadula. VIDEO – HIGHLIGHTS Lecce-Parma ... Leggi su sportface

LecceCalcio : Lecce-Parma 3-4: vota le pagelle dei tifosi - - sportface2016 : #LecceParma 3-4 | Pagelle e tabellino #SerieATIM - CalcioWeb : #LecceParma 3-4, le pagelle di CalcioWeb: #Lapadula non basta, l'attacco di D'Aversa regala soddisfazioni - - Fantacalcio : Lecce - Parma 3-4: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - fantapazzcom : Udinese - Lecce: le pagelle di Fantapazz -