Migranti, risse e incendi nel ghetto di Foggia "in segno di rabbia": 3 feriti, uno è grave (Di domenica 2 agosto 2020) La rissa è scoppiata nella notte a Borgo Mezzanone. Nel ghetto vivono circa 1500 Migranti impegnati prevalentemente come braccianti agricoli nelle campagne del Foggiano Leggi su repubblica

StraNotizie : Migranti, risse e incendi nel ghetto di Foggia 'in segno di rabbia': 3 feriti, uno è grave - cronaca_news : Migranti, risse e incendi nel ghetto di Foggia 'in segno di rabbia': 3 feriti, uno è grave - Sono_Priapo : RT @SerenissimoP: @CaritasItaliana Si ci penso e sarebbe un paese bellissimo. Sarebbe come quand'ero ragazzo, girare per il paese, entrare… - giannisassari08 : RT @Gianmar26145917: Spaccio, minacce, risse e sangue, il #PD ha trasformato Borgo Ognissanti, centro di Firenze, nel Bronx: “Noi ostaggio… - SerenissimoP : @CaritasItaliana Si ci penso e sarebbe un paese bellissimo. Sarebbe come quand'ero ragazzo, girare per il paese, en… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti risse Violenta rissa tra immigrati a Firenze. La paura dei residenti: «Ci sentiamo umiliati»... Secolo d'Italia Mega rissa, poi l’incendio di numerose baracche: un migrante è grave. Folle notte all’ex pista di Borgo Mezzanone

Notte concitata al ghetto di Borgo Mezzanone. Prima una rissa tra migranti, poi l’incendio di alcune baracche. Ci sarebbero tre feriti: due gambiani e un senegalese, quest’ultimo in condizioni serie.

Violenta rissa tra immigrati a Firenze. La paura dei residenti: «Ci sentiamo umiliati» (video)

Scene di ordinaria follia. La violenta rissa nel centro di Firenze è la goccia che sta facendo traboccare il vaso. Nella rossa Toscana succede di tutto. La Regione ha bisogno di un cambio di passo. Le ...

Notte concitata al ghetto di Borgo Mezzanone. Prima una rissa tra migranti, poi l’incendio di alcune baracche. Ci sarebbero tre feriti: due gambiani e un senegalese, quest’ultimo in condizioni serie.Scene di ordinaria follia. La violenta rissa nel centro di Firenze è la goccia che sta facendo traboccare il vaso. Nella rossa Toscana succede di tutto. La Regione ha bisogno di un cambio di passo. Le ...