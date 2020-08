Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti (Di domenica 2 agosto 2020) Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a... Leggi su ilmessaggero

DPCgov : ??#allertaARANCIONE per temporali domani, #2agosto, in Lombardia. ??#allertaGIALLA in otto regioni. ? Leggi l'avviso… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge…

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...

METEO prossimi giorni con violenta BURRASCA, TEMPORALI e crollo delle temperature

Il meteo subisce un drastico cambiamento, per via del progressivo declino del potente anticiclone subtropicale, responsabile dell’ondata di caldo anomalo degli ultimi giorni. Il promontorio di alta pr ...

